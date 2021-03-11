تركيا تهنئ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بنيل حكومته ثقة مجلس النواب

تقدمت تركيا على لسان وزارة الخارجية بالتهنئة لعبد الحميد دبيبة على نيل حكومته ثقة مجلس النواب الليبي.

وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء: "نرحب بنيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، ثقة مجلس النواب".

وأضاف البيان: "نهنئ رئيس الوزراء دبيبة والحكومة الجديدة، ونتمنى لهم النجاح".

وأكد البيان على مواصلة تركيا الوقوف المتين إلى الشعب الليبي، وتقديم كل الدعم لتلبية تطلعاته في تحقيق الاستقرار والرخاء.

والأربعاء، منح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة (27 حقيبة، إضافة إلى 6 وزراء دولة) برئاسة دبيبة، بتأييد 132 صوتا من أصل 133 حضروا جلسة التصويت.

وفي 5 فبراير/ شباط الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي، سلطة تنفيذية موحدة مهمتها الأساسية الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في 24 ديسمبر المقبل.

ووصف دبيبة، في كلمة متلفزة أمام مجلس النواب نيل حكومته الثقة بـ"اللحظة التاريخية"، متعهدا بعدم تكرار الحرب في البلاد.

ويأمل الليبيون أن تنهي هذه الخطوة سنوات من الصراع المسلح، التي تنازع فيها مليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر الحكومة، المعترف بها دوليا، على الشرعية.

وسبق لرئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة، أن أشاد بالعلاقات "المتميزة" بين بلاده وتركيا، مؤكدا أن حكومته ستدعم الشراكة الاقتصادية مع أنقرة، وستلتزم بالاتفاقية البحرية الموقعة بين البلدين.

وقال دبيبة في مؤتمر صحفي في الـ25 من الشهر الماضي، في طرابلس حول تطورات تشكيل حكومته: "علاقتنا مع تركيا متميزة في إطار الاحترام المتبادل لسيادة الدول؛ فتركيا شريك اقتصادي لنا، ونحن ندعم هذه الشراكة".

وأضاف أن حكومته ستلتزم بالاتفاقية البحرية الموقعة بين بلاده وتركيا، واصفا إياها بأنها "اتفاقية مهمة لكلا الشعبين".