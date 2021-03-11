تشاوش أوغلو: تركيا ستواصل الدفاع عن وحدة الأراضي السورية ومحاربة الإرهاب

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن بلاده ستواصل الدفاع عن وحدة الأراضي السورية ومحاربة التنظيمات الإرهابية وحماية المدنيين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والروسي سيرغي لافروف في العاصمة القطرية الدوحة.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أنهم بحثوا خلال الاجتماع الوضع في سوريا، وتناولوا مسألة مكافحة التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و "بي كا كا / ي ب ك".

وأضاف: "يواصل بي كا كا / ي ب ك استهداف المدنيين وارتكاب جرائم الحرب شمالي سوريا".

وأكد أن أكثر من 25 سوريا بريئا فقد حياته خلال الشهرين الأخيرين فقط من الهجمات الإرهابية.

وخلال المؤتمر قال وزير الخارجية القطري القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنهم تناولوا خلال اجتماعهم الثلاثي الوضع الإنساني في سوريا وتسهيل إيصال المساعدات للمدنيين.

وأكد أن بلاده تشدد على وحدة الأراضي السورية ورفض الحل العسكري.

من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي لافروف على تقارب وجهات النظر في الملف السوري وحتمية الحل السياسي.