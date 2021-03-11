شاومي تبدأ تسويق هاتفها المصنوع في تركيا الشهر المقبل

كشف وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي أن هواتف "شاومي" التي تنتجها الشركة في تركيا ستطرح للبيع في السوق المحلية اعتبارا من الشهر المقبل.

جاء ذلك في زيارة أجراها مصطفى ورانك لمصنع عملاق التكنولوجيا الصيني "شاومي" في تركيا، الخميس، حسب بيان صادر عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا.

وأشار ورانك إلى بدء شركات التكنولوجيا العالمية بالاستثمار في سوق الهواتف النقالة، ومنها "شاومي" الصينية.

وأضاف ورانك: "مصنع شاومي في تركيا سيوفر ألفي فرصة عمل لمواطنينا عند دخوله كامل طاقته الإنتاجية".

وأوضح أن المصنع ستصل قدرته الإنتاجية 5 ملايين هاتف سنويا.