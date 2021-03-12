أردوغان: النشيد الوطني التركي مصدر إلهام لجميع المظلومين والمناضلين

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن النشيد الوطني التركي أصبح مصدر إلهام للأمة ولجميع المظلومين المناضلين من أجل الحرية.

جاء ذلك في مراسم أقيمت الخميس في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة بمناسبة بالذكرى المئوية الأولى لاعتماد النشيد الوطني وتأبين الشاعر التركي الكبير محمد عاكف آرصوي.

وأضاف أردوغان: "النشيد الوطني هو القيمة والقاسم المشتركين لـ 84 مليون مواطن بمن فيهم الأتراك والأكراد والشركس والعرب والعلويون والسنة واللاز".

واستطرد: "تركيا مظلتنا المشتركة، والنشيد الوطني قاسمنا المشترك، وليس لدينا خيار سوى احتضان قاسمنا المشترك وأن نحب بعضنا في الله".

وأردف: "علينا التركيز على عدم تقديم اختلافاتنا على إخوتنا، وأعتقد بصفتي رئيسًا للبلاد أنه علينا تحويل عام النشيد الوطني التركي 2021 إلى فرصة تاريخية في هذا الصدد".

ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020، أقر البرلمان التركي مقترحًا بإعلان العام 2021 "عام نشيد الاستقلال" النشيد الوطني الذي ألفه الشاعر محمد عاكف آرصوي.

وفي 12 مارس/آذار من كل عام، تحتفل تركيا بذكرى إعلان "نشيد الاستقلال"، لشاعرها محمد عاكف أرصوي، نشيدا وطنيا رسميا للبلاد.

فبعد مرور قرابة عام على تأسيس البرلمان في 23 أبريل/نيسان 1920، وإعلان الشعب التركي السيادة، ظهرت فكرة كتابة النشيد الوطني، ليلهب حماس الناس بعد الحرب العالمية الأولى والتأكيد على السيادة الوطنية في وقت كانت منطقة الأناضول لا تزال محتلة.

وبعدما حظيت الفكرة بالدعم، نظمت وزارة التعليم مسابقة لاختيار النشيد الوطني، وقدمت جائزة قدرها 500 ليرة تركية للفائز، وهو مبلغ كبير آنذاك.

وطلبت الوزارة من المشاركين كتابة نشيد وطني للتعبير عن روح حرب الاستقلال التي بدأت في 19 مايو/أيار 1919، وتكللت بانتصار كبير في 9 سبتمبر/أيلول 1922، وتوجت بإعلان الجمهورية التركية في 29 أكتوبر/تشرين الأول 1923.

ورغم تقديم أكثر من 700 قصيدة للمسابقة، لم تجد الوزارة أيًا منها كفيلة بالتعبير عن مشاعر الأمة.

وفي ذلك الوقت، طلب وزير التعليم حمد الله صبحي تانري أوفر، من الشاعر محمد عاكف أرصوي (1873 ـ 1936)، الذي كان آنذاك نائبًا في البرلمان، كتابة قصيدة نالت إعجاب الجميع وأصبحت هي النشيد الوطني للبلاد.