أردوغان: لا توجد مشكلة في التعاون الاقتصادي والاستخباراتي مع مصر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التعاون الاقتصادي والدبلوماسي والاستخباراتي مع مصر متواصل دون أي مشاكل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان عقب أدائه صلاة الجمعة.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو قد أعلن في وقت سابق اليوم، بدء الاتصالات الدبلوماسية بين تركيا ومصر من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها، وعدم طرح البلدين أي شروط مسبقة من أجل ذلك.

وبخصوص آخر التطورات بشأن وباء كوفيد-19 قال أردوغان إن القواعد والتدابير التي أعلنتها الحكومة لا تزال سارية، مشيراً إلى إمكانية شراء50مليون جرعة أخرى من اللقاح الصيني.