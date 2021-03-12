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أردوغان: لا توجد مشكلة في التعاون الاقتصادي والاستخباراتي مع مصر

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 12.03.2021 14:58
آخر تحديث في 12.03.2021 23:08
İHA İHA

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التعاون الاقتصادي والدبلوماسي والاستخباراتي مع مصر متواصل دون أي مشاكل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان عقب أدائه صلاة الجمعة.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو قد أعلن في وقت سابق اليوم، بدء الاتصالات الدبلوماسية بين تركيا ومصر من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها، وعدم طرح البلدين أي شروط مسبقة من أجل ذلك.

وبخصوص آخر التطورات بشأن وباء كوفيد-19 قال أردوغان إن القواعد والتدابير التي أعلنتها الحكومة لا تزال سارية، مشيراً إلى إمكانية شراء50مليون جرعة أخرى من اللقاح الصيني.

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الخبر السابق أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أنه لم يتم التحدث إطلاقا...
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