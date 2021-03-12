الأمم المتحدة: مستعدون لدعم تركيا في تطبيق خطة عمل حقوق الإنسان

قالت الأمم المتحدة إنها على استعداد لدعم تركيا لأجل تطبيق خطة عمل حقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان مؤخرا.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، في أول تعليق أممي على الخطة التي أعلنها الرئيس أردوغان في 2 مارس/آذار الحالي.

وقالت ثروسيل للأناضول إن "خطة العمل تمثل تعهدا متجددا من الحكومة لتطوير وضع حقوق الإنسان في تركيا".

وفيما لفتت إلى عدم مشاركة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عملية إعداد الخطة.

وأضافت: "يتعين قراءة خطة العمل بما يتماشى مع تعهدات والتزامات تركيا في إطار قانون حقوق الإنسان الدولي، والتحرك وفق ذلك".

وتابعت: "نجدد استعدادنا لدعم حماية تركيا للمعايير الدولية، بما في ذلك تنفيذ هذه الخطة والاصلاحات القضائية الأخرى بشكل فاعل".

وفي 2 مارس/آذار الجاري، أكد الرئيس أردوغان أن خطة عمل حقوق الإنسان التي أعدتها وزارة العدل التركية، ستطبق في غضون عامين، مبينًا أنها مثال على استمرار إرادة حكومته في التغيير والإصلاح.