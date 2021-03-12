تشاوش أوغلو: تركيا لم تقترح على واشنطن "نموذج كريت" لحل مسألة S400

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أنه لم يتم التحدث إطلاقا مع الجانب الأمريكي حول "نموذج كريت" من أجل حل الخلاف بشأن منظومة صواريخ إس-400.

جاء ذلك في لقاء لوزير الخارجية التركي، مع وكالة الأناضول والتلفزيون التركي.

وفي رده على سؤال حول "وجود أي استجابة أمريكية لمقترح "نموذج كريت" حول منظومة إس-400" قال وزير الخارجية التركي:" لم نتحدث مع الأمريكيين حول أي نموذج، ولم نتحدث إطلاقا عن هذا النموذج (كريت)، فقط حول إس-400، وي ب ك/بي كا كا" الإرهابي.

وأضاف :"قلنا لهم لنجلس ونتحدث من أجل إيجاد حل لهذه المسائل. إنّ هذه المسائل غير ممكن التحدث بشأنها عن طريق الهاتف"

وأشار إلى أنّ اللقاء على مستوى الرئيسين التركي والأمريكي، مرتبط بهما، ولا يمكن الحديث عن موعد معين للقاء قائلاً :" نحن نرى أنّ هذه اللقاء سيتم في الوقت المناسب".

واستدرك وزير الخارجية بأنّ متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن أجرى اتصالا هاتفيا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، وأنه أجرى كذلك اتصالا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، مؤكد أن الاتصال كان "طويلاً وصادقاً".

وأضاف:" في النهاية اتفقنا على الجلوس حول طاولة واحدة، من أجل حل كافة الاختلافات في وجهات النظر، والتركيز على إيجاد حل".

"نموذج كريت"

عام 1998 اشترت قبرص الرومية منظومة إس-300، من روسيا لكن اعتراض تركيا الشديد على الصفقة حال دون تثبيت المنظومة في الجانب الرومي من الجزيرة، وتسلمتها اليونان بدلا عن ذلك.

وتضم المنظومة التي تسلمتها اليونان، أربع بطاريات، و16 منصة إطلاق، و80 صاروخا، وقد وضعتها أثينا في مستودع بجزيرة كريت؛ لعدم معرفتها بكيفية استخدامها.

ورغم إعلان اليونان آنذاك أنها لن تُخرج المنظومة من مستودعاتها؛ لمنع اندلاع أزمة بين "الناتو" وواشنطن، إلا أنها قررت لاحقا دمج المنظومة في نظامها الجوي الدفاعي.

وأجرت القوات الجوية اليونانية اختبارات على المنظومة في قواعد "الناتو" في كريت، خلال تدريبات "الصقر الأبيض"، دون أي اعتراض من "الناتو"، بحسب تقارير إعلامية.