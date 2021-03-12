تشاووش أوغلو: إسطنبول تستضيف اجتماعاً لأطراف الحرب الأفغانية في أبريل

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أنّ بلاده تعمل لعقد اجتماع حول عملية السلام في أفغانستان، بمدينة إسطنبول في أبريل/ نيسان المقبل.

جاء ذلك في لقاء لوزير الخارجية التركي، مع وكالة الأناضول وشبكة "تي آر تي" التركية.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن تركيا محل ثقة للأطراف في أفغانستان قائلاً: "حركة طالبان وهيئة المفاوضات أي الحكومة سبق لهما أن طلبا منّا استضافة اجتماع كهذا".

ولفت إلى أن تركيا تعتزم تعيين ممثل خاص لأفغانستان من أجل دفع عملية السلام.

وأشار تشاوش أوغلو أنّ اجتماع إسطنبول حول أفغانستان ليس بديلا عن اجتماع الدوحة بل مكمل له، مؤكدا أنّ "الاجتماع سيكون بالتنسيق مع قطر الشقيقة".

وأوضح أن بلاده لا تهدف من وراء الاجتماع توفير الفنادق والغرف للمجتمعين إنما التركيز على استمرار المفاوضات بين حركة طالبان والحكومة من أجل تحقيق نتائج ملموسة.

وشدد تشاوش أوغلو على أنّ هدف اجتماع إسطنبول إيجاد صيغة من أجل ديمومة واستمرارية المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وطالبان، قائلاً: "ربما لن يتم التفاهم في اجتماع واحد على كافة القضايا الخلافية، وربما لا يتمخض عن الاجتماع حل".