أردوغان: على الإدارة الأمريكية الوفاء بوعودها والعمل معنا لإنهاء المأساة في سوريا

دعا الرئيس رجب طيب أردوغان الإدارة الأمريكية الجديدة إلى العمل مع تركيا لإنهاء المأساة الإنسانية في سوريا.

جاء ذلك في مقالة كتبها أردوغان لصحيفة بلومبيرغ الأمريكية بمناسبة مرور 10 أعوام على الثورة السورية.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "على إدارة الرئيس جو بايدن الوفاء بوعودها والعمل معنا لإنهاء المأساة في سوريا".

وأضاف أردوغان أن الشعب التركي يؤمن بأن إقامة نظام سياسي قادر على تمثيل جميع السوريين ضروري لإحلال السلام والاستقرار مجددا.

وأوضح أن إعادة تأسيس السلام والاستقرار في المنطقة مرتبط بالدعم الغربي الأمين لتركيا.

وتابع قائلا: "أقولها بكل فخر: الموقف التركي لم يتغير منذ بدء الحرب الداخلية في سوريا".

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في سوريا سيكون المقياس النهائي لصدق مواقف الدول، لا سيما أن الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية باتت متداولة بكثرة في الآونة الأخيرة.

وأكد أردوغان رفض تركيا كل المخططات التي لا تلبي المطالب الأساسية للشعب السوري، مبينا أن ذلك لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة.

وأردف قائلا: "ينبغي على الغرب أولا أن يتخذ موقفا واضحا من تنظيم "ي ب ك" الإرهابي الذي يعتدي على المناطق الآمنة ويساند النظام الدموي".

وأوضح أردوغان أن المناطق الآمنة التي أسستها تركيا مع العناصر السورية المحلية، دليل على التزام أنقرة بمستقبل الجارة سوريا.

وشدد على أن الحل السلمي والدائم لن يكون ممكنا إلا باحترام وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية.