أفغانستان ترحب باستضافة تركيا لمفاوضات السلام

رحبت أفغانستان على لسان وزير خارجيتها، حنيف أتمار، بعقد مباحثات السلام بين حكومة بلاده وحركة طالبان، في تركيا التي وصفها بـ"الدولة الصديقة الموثوقة".

جاء ذلك في بيان صادر عن أتمار، الأحد، تعليقا على الاتصال الهاتفي الذي أجراه، السبت، مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو.

وشدد أتمار على أهمية استضافة تركيا لاجتماعات مباحثات السلام الأفغانية، من حيث استقرار بلاده التي ملّت الحروب، على حد وصفه.

وأضاف أن عقد المباحثات في تركيا "الصديقة الموثوقة"، سيكون خطوة لضمان وقف إطلاق النار، والوصول إلى الحل السياسي.

والسبت، بحث وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، في اتصال هاتفي مع نظيره الأفغاني حنيف أتمار، عملية السلام في أفغانستان.

والجمعة، أعلن تشاوش أوغلو أن تركيا تعمل لعقد اجتماع حول عملية السلام في أفغانستان، بمدينة إسطنبول في أبريل/ نيسان المقبل.

كما كشف اعتزام تركيا على تعيين مبعوث خاص لشؤون أفغانستان.