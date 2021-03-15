القبض على قيادي في ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي في سوريا وجلبه لتركيا

نجحت الاستخبارات التركية في القبض على قيادي في تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في سوريا، وجلبه إلى تركيا، في عملية قامت بها على الحدود بين البلدين.

فقد ذكرت مصادر أمنية تركية للأناضول، الاثنين، أن "إبراهيم بابات" الملقب "شاه غوي"، كان يتولى منصب ما يسمى بـ"قائد لواء" لدى "ب ي د/ي ب ك" الذراع السوري لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وألقت الاستخبارات التركية القبض على الإرهابي المذكور، قرب الحدود مع سوريا، وضبطت في سيارته كميات من المتفجرات والألغام المجهزة للتفجير في مناطق "نبع السلام" شمالي سوريا.

وكشفت التحقيقات التي أجريت مع "بابات"، عن استعداد التنظيم لشن هجمات ضد أهداف الجيش التركي على الحدود مع سوريا.

وأفادت المصادر الأمنية التركية أن الإرهابي "بابات" انضم إلى التنظيم الإرهابي عام 2011، في منطقة الجزيرة، شمال شرقي سوريا، وتولى العديد من المسؤوليات والمناصب لدى التنظيم في سوريا والعراق، قبل أن يعين عام 2017، في منصب ما يسمى بـ "قائد لواء".