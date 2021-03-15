وزارة الدفاع التركية ترد على انتهاكات النظام السوري وتطالب روسيا بلجمه

أعلنت تركيا أنها أبلغت روسيا بضرورة لجم النظام السوري عن استهداف المدنيين في منطقة إدلب الشمالية.

وأكد بيان وزارة الدفاع التركية، على تويتر، الاثنين، أنّ النظام السوري استهدف بالصواريخ البالستية وراجمات الصواريخ، صهاريج وقود ومناطق مأهولة بالمدنيين في جرابلس والباب ما أسفر عن وقوع إصابات.

ولفت البيان إلى أنّ النظام استهدف مناطق المدنيين من مطار كويرس الخاضع لسيطرته في حلب.

كذلك أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها ردت على الصواريخ التي استهدفت مناطق في شمال سوريا، مشيرة إلى أن الصواريخ أُطلِقت من مطار خاضع لسيطرة النظام السوري.

وقالت الوزارة عبر تويتر مساء الأحد إن "صواريخ أُطلِقت من مطار كويرس في حلب الخاضع لسيطرة النظام، استهدفت تجمعات مدنية، ومواقف صهاريج وقود في جرابلس والباب في سوريا"، لافتة إلى "إصابة مدنيين بجروح".

وقالت أنقرة أيضا إنها ردت على هذا الهجوم عبر استهدافها نقاطا "محددة"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو قصيرًا على تويتر يظهر اشتعال النيران في صهاريج وقود.

وفي وقت سابق، أكد مراسل الأناضول أن صواريخ باليستية استهدفت منطقتي الحمران في جرابلس، وترحين في الباب (ضمن منطقة درع الفرات).

وكانت الحمران وترحين تعرضتا لهجوم بالصواريخ الباليستية أيضًا في 5 مارس/ آذار الجاري.