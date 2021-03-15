وزير الصناعة التركي يؤكد أهمية تعزيز العلاقة مع الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك على ضرورة تعزيز علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي، والتركيز على الجهود نحو العضوية الكاملة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ورانك، الاثنين، خلال "الاجتماع التعريفي ببرنامج القطاعات التنافسية" في العاصمة أنقرة.

وأكد الوزير التركي رغبة بلاده في الاستفادة بشكل أكبر من برامج الاتحاد وآلية مساعدات ما قبل العضوية (IPA) بشكل رئيسي.

وأضاف: "وفرنا حتى اليوم ضمن إطار آلية مساعدات ما قبل العضوية (IPA) دعما قدره 800 مليون يورو".

وتابع: "ندرك أن تعزيز علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي والتركيز على الجهود نحو العضوية الكاملة بات لا بد منه أكثر من أي وقت".