روسيا: الالتزام بروح معاهدة موسكو ضمان تطوير علاقاتنا مع تركيا

شددت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، على أن الالتزام بروح معاهدة موسكو، يعد ضمانا لتطوير العلاقات التركية ـ الروسية.

جاء ذلك في بيان للمتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا، بمناسبة الذكرى المئوية لتوقيع معاهدة الصداقة بين حكومتي الجمعية الوطنية التركية، وجمهورية روسيا السوفيتية عام 1921.

وأشار البيان إلى أن معاهدة موسكو تعد واحدة من الوثائق الرئيسية التي وضعت أساسا للعلاقات الحديثة بين البلدين.

وأضاف أن "التمسك بروح ومبادئ معاهدة موسكو التي لم تفقد حيويتها السياسية والتاريخية خلال 100 عام، يعد ضمانا لمواصلة التطوير المتتابع للعلاقات بين روسيا الاتحادية والجمهورية التركية".

ولفت إلى إحياء الذكرى المئوية الأولى لتأسيس العلاقات التركية ـ الروسية، العام الفائت، مبينا أن معاهدة موسكو دليل على الشراكة التاريخية بين البلدين.

وأكد جاهزية روسيا "لتعزيز التعاون البنّاء مع تركيا في كل الاتجاهات وتوسيع، التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتنفيذ مشاريع ذات آفاق واسعة في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية وتحسين التبادل الثقافي والإنساني والاتصالات البشرية".

وتم إبرام معاهدة موسكو بين الجمعية الوطنية التركية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، وجمهورية روسيا السوفيتية بقيادة فلاديمير لينين، في 16 مارس 1921.