سفير أوروبي يشدد على أهمية تركيا للاتحاد الأوروبي

أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة أن تركيا مرشح مهم للاتحاد وحليف قوي في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

جاء ذلك خلال زيارة السفير نيكولاس ماير لاندروت، الاثنين، لرئيس حزب الاتحاد الكبير التركي، مصطفى دستجي في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة.

وأشار لاندروت إلى أنه يجري زيارات في تركيا للقاء ممثلي الأحزاب السياسية المختلفة والشرائح المختلفة من المجتمع التركي.

وأعرب عن إعجابه الشديد برؤية التنوع وثراء الاختلافات في المجتمع التركي خلال زياراته المختلفة.

ولفت أنه أجرى زيارة إلى تركيا قبل 6 أشهر، مؤكدا أن تركيا مرشح مهم للاتحاد الأوروبي وحليف قوي في حلف شمال الأطلسي.

وتناول لاندروت مع دستجي خلال اللقاء، علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي، وقضايا شرقي المتوسط والتعاون الوثيق في مكافحة الإرهاب، وتحرير التأشيرات (لدخول مواطني تركيا لدول الاتحاد) ومسألة اللاجئين السوريين.