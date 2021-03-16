وزير خارجية سلوفاكيا: نمتلك رؤية مشتركة مع تركيا بشأن "المسائل الغامضة"

أكد وزير الخارجية السلوفاكي إيفان كورتشوك أن تركيا تعتبر حليفا مهما لبلاده في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، عقب لقاء جمعهما، الثلاثاء، في العاصمة أنقرة.

وأشار كورتشوك إلى أن هذه تعتبر أول زيارة له إلى تركيا، مشددًا أن علاقات البلدين ودية.

وقال: "تركيا حليف هام جدا لنا في الناتو، فهذه ليست مجرد شراكة، وإنما تحالف مهم جدا، كما أن تركيا بلد مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي".

وشدد كورتشوك على رغبة البلدين في تعميق العلاقات الثنائية.

وأضاف: "بلدانا يتشاركان في العديد من الأمور، وأعتقد أننا نمتلك رؤية مشتركة فيما يخص بعض المسائل الغامضة، وأجريت زيارتي هذه من أجل تقييم تلك المسائل".