تشاوش أوغلو يعلن عن زيارة لوزير الخارجية اليوناني إلى تركيا في 14 أبريل القادم

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اليوم الأربعاء أن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس سيزور تركيا في 14 أبريل / نيسان المقبل.

جاء إعلان تشاوش أوغلو بعد أن أعرب ديندياس أمس الثلاثاء عن استعداده للقاء نظيره التركي تشاوش أوغلو، وقال "يجب أن يتم ذلك في المناخ المناسب".

وتحدث ديندياس في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في العاصمة اليونانية أثينا، وتطرق بإيجاز إلى الجولة الجديدة من المحادثات التشاورية بين تركيا واليونان.

وقال ديندياس إنه يأمل أن تؤدي المحادثات إلى إيجاد أرضية مشتركة لحل "النزاع الثنائي الوحيد" بين البلدين.

وأشار ديندياس إلى أنه من المقرر عقد مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية التركية واليونانية في أثينا يوم الأربعاء.

وأشار ديندياس: "في هذه المرحلة، أود أن أضيف وقد قلت هذا في الماضي، إنني على استعداد للقاء نظيري التركي وصديقي مولود تشاوش أوغلو، ولكن لكي يكون لمثل هذا الاجتماع فائدة، بالطبع، يجب أن أن يتم في المناخ المناسب ".

على الجانب التركي، استبعد الرئيس رجب طيب أردوغان، مساء الثلاثاء، تقديم أي تنازلات لليونان فيما يتعلق بحقوقها في شرق البحر المتوسط.

وقال للصحفيين خلال مؤتمر صحفي "تصميم تركيا مستمر دون تغيير." بعبارة أخرى، لا يمكن أن يكون هناك أي شك في تقديمنا لأي تنازلات.