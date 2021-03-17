مدع عام تركي يطلب من المحكمة العليا حظر حزب الشعوب الديموقراطي

قدم المدعي العام الجمهوري للمحكمة العليا، الأربعاء، التماساً إلى المحكمة العليا للمطالبة بحظر حزب الشعوب الديموقراطي لاتهامه بأنشطة "إرهابية"، على ما أفادت وكالة الأناضول.

وذكرت الوكالة أن المدعي العام رفع بياناً اتهامياً إلى المحكمة طالباً إطلاق آلية لحظر الحزب.

واعتبر المدعي العام في قراره الاتهامي أن "أعضاء حزب الشعوب الديموقراطي يسعون من خلال تصريحاتهم وأفعالهم، إلى نسف الوحدة غير القابلة للتقسيم بين الدولة والأمة".

وتقرر المحكمة الدستورية إغلاق الأحزاب السياسية، وفق القانون التركي، بناءً على دعوى يرفعها مكتب المدعي العام للمحكمة العليا. وبدلاً من الحل الدائم ، قد تقرر المحكمة الدستورية حرمان الحزب السياسي المعني من مساعدات الدولة جزئياً أو كلياً، اعتماداً على خطورة الاتهامات.

وبعد قرار المدعي العام، سيعين رئيس المحكمة الدستورية زوهتو أرسلان مقرراً ليقوم بإعداد تقرير الفحص الأولي وعرضه على رئاسة الجمهورية. وإذا ما تقرر قبولها بعد ذلك، فسيتم إرسال لائحة الاتهام ومرفقاتها إلى حزب الشعوب الديمقراطي، وسيتم استلام دفاعاتهم فيما يتعلق بالإجراءات.

يتبع...