أقار في يوم الشهداء: مستمرون في النضال كما فعلنا في جناق قلعة

أكد وزير الدفاع أن الجيش التركي يواصل اليوم نضاله بعزم وإصرار ضد جميع أنواع المخاطر والتهديدات التي تستهدف البلاد، كما فعل في معركة "جناق قلعة".

جاء ذلك في رسالة نشرها خلوصي أقار، الأربعاء، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهداء المصادف 18 مارس والذكرى الـ106 لانتصار الدولة العثمانية في معارك جناق قلعة عام 1915، ضد الحلفاء.

وقال أقار: "في هذا اليوم المجيد، أستذكر باحترام جميع عظماء الدولة التركية وضباطها من السلطان آلب أرسلان إلى الغازي مصطفى كمال أتاتورك، الذين هيؤوا لنا الاستمرار على هذه الأرض منذ ألف عام".

وتابع "وأستذكر بالرحمة كافة شهدائنا ومحاربينا القدامى، وأقدم احترامي وامتناني لأبطالنا الذين يقومون بواجبهم في البر والبحر والجو في كافة الظروف المناخية واتمنى لهم مهاما ناجحة".

وأكد أقار أن القوات المسلحة ستواصل بحزم حماية تراب وماء وسماء الوطن و84 مليون مواطن من كافة التهديدات وخاصة من التنظيمات الإرهابية مثل "بي كا كا" و"داعش" و"غولن" و"ي ب ك".

وأشار إلى مواصلة حماية حقوق ومصالح وأمن البلاد في شمال سوريا والعراق وشرقي المتوسط تماشيا مع توجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان، فضلا عن دعم الأشقاء في أذربيجان وليبيا.

وأكد على مواصلة الجيش التركي الإسهام في السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي في العديد من المناطق الجغرافية في ظل الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو" ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي.

وتحيي تركيا في 18 مارس/ آذار من كل عام، الذكرى السنوية لانتصار الدولة العثمانية في معارك جناق قلعة ضد الحلفاء، حين حاولت قوات بريطانية وفرنسية ونيوزلندية وأسترالية، احتلال إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، وباءت المحاولة بالفشل.

وكانت المعركة التي وقعت بمنطقة "غاليبولي" في ولاية جناق قلعة حاليا، بمثابة نقطة تحول لمصلحة العثمانيين، في حربها ضد قوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى (1914 ـ 1918).