تشاوش أوغلو يهنئ كورمان أمينا لـالتعاون الاقتصادي والتنمية

هنأ وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الخميس، ماتياس كورمان لانتخابه أمينا عاما لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبحسب مصادر دبلوماسية، أجرى تشاوش أوغلو مكالمة هاتفية مع كورمان ودعاه لزيارة تركيا.

ومن المزمع أن يستلم كورمان الأمانة العامة للمنظمة مطلع يونيو/حزيران المقبل.

ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تأسست عام 1961، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.

وتلتزم المنظمة بدعم النمو المستدام والتوظيف ورفع مستوى المعيشة والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساعدة البلدان الأخرى في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في نمو التجارة العالمية.

كما أجرى تشاوش أوغلو اتصالا هاتفيا مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو، فيما لم يتم الكشف عن فحوى المحادثة.