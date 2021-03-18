رئيس جمهورية قبرص التركية: استلهمنا من نصر جناق قلعة الكفاح لنيل الحرية

قال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، إن شعب بلاده استلهم من انتصار "جناق قلعة" كفاحه الوجودي لنيل الحرية وتأسيس دولته.

جاء ذلك في مقطع مصور نشره تتار، الخميس، عبر حسابه على تويتر، بمناسبة الذكرى الـ 106 لانتصار الدولة العثمانية على الحلفاء، في معركة "جناق قلعة" عام 1915.

وأضاف أن انتصار "جناق قلعة" أظهر قدرة الأتراك على تحقيق النجاح بعزم أمام من يتفوقون عليهم في القدرات والإمكانات.

وأوضح أن انتصار "جناق قلعة" كان مؤشرا سابقا لتأسيس الجمهورية التركية.

وأكد وجود صلات كثيرة بين القبارصة الأتراك وانتصار "جناق قلعة"، مؤكداً أن شعب بلاده استلهم منه كفاحه الوجودي لنيل الحرية وتأسيس دولته.

واختتم تتار رسالته المصورة بالإعراب عن شكره وتقديره للشهداء والمحاربين الذين شاركوا في معركة "جناق قلعة".

وتحيي تركيا في 18 مارس/ آذار من كل عام، الذكرى السنوية لانتصار الدولة العثمانية في معارك "جناق قلعة" ضد الحلفاء، حين حاولت قوات بريطانية وفرنسية ونيوزلندية وأسترالية، احتلال إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، وباءت بالفشل.

وكانت المعركة التي وقعت بمنطقة "غاليبولي" في ولاية جناق قلعة حاليا، بمثابة تحول لمصلحة الأتراك، حين انتصروا فيها على القوات المتحالفة في الحرب العالمية الأولى (1914 ـ 1918).