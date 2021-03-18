لقاء مرتقب بين أردوغان ومسؤولين أوروبيين

تعتزم رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل، عقد لقاء افتراضي، غداً الجمعة، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها، الخميس، قال الناطق باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، أريك مامر، إن اللقاء المذكور سيتم، بعد ظهر غد الجمعة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأضاف "مامر" أن اللقاء سيناقش وضع العلاقات التركية الأوروبية، قبيل قمة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تنعقد قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي، يومي 25 و26 مارس/ آذار الجاري.