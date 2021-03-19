أردوغان: نتطلع لإنجازات ملموسة بعد القمة الأوروبية أواخر مارس

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، عن تطلعه إلى فتح الطريق أمام إنجازات ملموسة خلال قمة الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها في 25 ـ 26 مارس/ آذار الجاري.

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركي إن الرئيس أردوغان بحث في اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، سبل تعزيز العلاقات التركية الأوروبية.

وجدد أردوغان في الاجتماع، الذي عقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع المسؤولين الأوروبيين الجمعة، دعوة تركيا إلى عقد مؤتمر دولي حول شرقي المتوسط وضرورة عدم السماح لليونان وقبرص الرومية باستغلال قمة الاتحاد الأوروبي باسم "تضامن الاتحاد الأوروبي".

ودعا الرئيس التركي إلى بحث خيارات واقعية وجديدة حول قضية قبرص، بدلاً من فرض نماذج ثبت فشلها على طرفي الجزيرة.

وأكد لمسؤولي الاتحاد الأوروبي دعم تركيا للاستقرار والتعاون في شرق المتوسط وبحر إيجه، رغم انتهاكات واستفزازات الجانبين اليوناني والقبرصي الرومي.