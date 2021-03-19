إطلاق صواريخ من مناطق سيطرة النظام السوري على الحدود التركية

قالت وزارة الدفاع التركية، إن صواريخاً أُطلقت من مناطق يسيطر عليها النظام السوري وقعت في منطقةً حدودية في جنوب تركيا دون أن تتسبب في إصابات أو أضرار.

وسقطت الصواريخ في حقل خال في ولاية كليس الحدودية، بحسب ما قالت الوزارة الخميس عبر تويتر، مضيفة أن تركيا "بعثت إشعارا" لروسيا تطلب فيه "وقف إطلاق النار" ومشيرة الى أن "أهدافا محددة قد ضُربت على الفور ردا على ذلك".

كما وضعت أنقرة قواتها في المنطقة في حالة تأهب.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني 2020، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1500 مدنيا، ونزوح أكثر من مليون آخرين إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018