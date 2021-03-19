وزير مصري: توجهات الحكومة التركية تخلق المناخ الملائم لحل الخلافات

أشاد وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، الجمعة، بقرارات وتوجهات الحكومة التركية الأخيرة، بشأن العلاقات مع القاهرة، ووصفها بأنها "بادرة طيبة".

جاء ذلك وفق بيان نُشر على حساب وزارة الإعلام المصرية، عبر حسابها على موقع فيسبوك.

ورحب هيكل بخطوات الحكومة التركية تجاه القاهرة، واصفا إياها بـ"بادرة طيبة، لخلق مناخ ملائم لبحث الملفات محل الخلافات بين الدولتين"، على مدار السنوات الماضية.

وقال هيكل: "من المهم جدًا لكل دولة أن تبحث عن مصالحها ومصالح شعبها. لا أعتقد أن الخلافات السياسية بين تركيا ومصر تصب في مصالح الشعبين".

وأوضح الوزير المصري أن بلاده "لا تعادي أحدًا، وأن موقفها الثابت في علاقاتها يرتكز على تطوير العلاقات مع الجميع، على أساس من التفاهم والحفاظ على المصالح المشتركة"، بحسب البيان ذاته.

وقبل أسبوع، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، بدء اتصالات دبلوماسية بين بلاده والقاهرة من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها، مشيرا إلى أن أيا من البلدين لم يطرح شروطا مسبقة من أجل ذلك.

وكموقف مبدئي، أكدت تركيا مرارا التزامها بقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، لكن موقفها الرافض للانقلابات عموما وفي كل مكان باعتباره خيارا غير ديمقراطي، دفع أنقرة عام 2013 لمعارضة إطاحة الراحل محمد مرسي أول رئيس مصري مدني منتخب.

ومنذ ذلك الحين، توترت العلاقات بين مصر وتركيا، لكن العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما استمرت بشكل طبيعي، حتى أعلن تشاوش أوغلو في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن أنقرة والقاهرة "تسعيان لتحديد خريطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية".