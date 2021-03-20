أردوغان يبحث مع نظيره السلوفيني تعزيز العلاقات

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، مع نظيره السلوفيني، بوروت باهور، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وسلوفينيا.

وبحسب البيان، أعرب أردوغان خلال الاتصال عن امتنانه لإحراز تقدم في العلاقات الثنائية على كافة الصعد، في ذكرى توقيع الاتفاقية.

وعبر أردوغان عن تمنياته باستمرار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لعقود قادمة، وأن تساهم في تعزيز السلام والاستقرار والرخاء الإقليمي، وكذلك في العلاقات الثنائية.

وأعرب عن ثقته بأن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وسلوفينيا والتي اكتسبت زخما في الأعوام الأخيرة "تمتلك إمكانات أكبر بكثير".

وقدم أردوغان شكره لسلوفينيا لتقديمها الدعم المبدئي لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.

كما أعرب عن تمنياته بإحراز تقدم ملموس في العلاقات التركية الأوروبية في ظل رئاسة سلوفينيا للاتحاد الأوروبي التي ستتسلمها مطلع يوليو/تموز المقبل.