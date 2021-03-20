المنفي يتلقى دعوة من الرئيس أردوغان لزيارة تركيا

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، السبت، تلقي دعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه المنفي من الرئيس أردوغان، بحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وقال البيان إن الرئيس أردوغان "هنأ المنفي بمباشرة أعمالهم رسميا ونيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب"، مؤكداً "عمق العلاقات الثنائية بين تركيا وليبيا".

والثلاثاء الماضي، تسلم المنفي ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة السلطة رسمياً من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" فائز السراج، خلال مراسم أقيمت بمقر المجلس بطرابلس.

وأضاف بيان المكتب الإعلامي للمنفي أن الأخير تلقى، خلال الاتصال الهاتفي، دعوة من الرئيس أردوغان "لزيارة تركيا في أقرب وقت ممكن".

وفي 5 فبراير/ شباط الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي، برعاية الأمم المتحدة، سلطة تنفيذية موحدة، تضم حكومة برئاسة الدبيبة ومجلسا رئاسيا برئاسة المنفي، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويأمل الليبيون أن تساهم السلطة الموحدة في إنهاء سنوات من الصراع المسلح، جراء منازعة مليشيا الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر، للحكومة المعترف بها دوليا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.