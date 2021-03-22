إسبانيا: على الاتحاد الأوروبي المحافظة على علاقات جيدة مع تركيا

قالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونثاليث لايا، إن الاتحاد الأوروبي لابد له من المحافظة على "علاقات إيجابية" مع تركيا.

جاء ذلك في حديث صحفي لغونثاليث لايا، الإثنين، على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، المنعقد ببروكسل.

وأضافت: "بعد عدة أشهر من العلاقات المضطربة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، ربما حان الوقت لبناء علاقة إيجابية مع تركيا".

وأشارت إلى ضرورة محافظة الاتحاد الاوروبي على علاقة طيبة مع وتركيا، لما فيه من انعكاس إيجابي، على العديد من الملفات الإقليمية الحساسة.

ويعد اجتماع اليوم، بمثابة تحضير لقمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي المقرر انعقادها افتراضيا يومي 25/26 مارس/آذار الجاري.

ومن المنتظر أن يناقش الوزراء التقرير الذي أعده الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل بشأن العلاقات مع تركيا والمقرر عرضه على قمة زعماء الاتحاد الأوروبي.

كما سيبحث الوزراء في اجتماعهم اليوم، الوضع في ميانمار وفنزويلا ومنطقة غربي البلقان والعلاقات مع روسيا.