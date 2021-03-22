اليونان ترفع حظر الطيران إلى تركيا الذي كان مفروضاً بسبب الجائحة

رفعت اليونان حظر الطيران المباشر من وإلى تركيا اليوم الاثنين، والذي كان مفروضا في إطار التدابير الوقائية من فيروس كورونا.

وأوضحت هيئة الطيران المدني باليونان، في بيان، أن الحظر رفع اعتبارا من الساعة 06:00 صباح الاثنين.

وأضاف البيان أنه لم يتم تمديد الحظر المفروض على الطيران المباشر إلى تركيا.

وأشار البيان إلى إمكانية مواطني دول الاتحاد الأوروبي والأتراك الذين يمتلكون إذنا بالإقامة في اليونان، السفر من وإلى تركيا بشكل مباشر.

ويشترط للمسافرين عند القدوم إلى اليونان، إبراز نتيجة اختبار كورونا الذي أجروه خلال آخر 72 ساعة، على أن تكون النتيجة سلبية.

كما يتوجب على المسافرين القادمين إلى اليونان، الخضوع للحجر الصحي لمدة 7 أيام.

يذكر أن اليونان سجلت حتى اليوم، 237 ألف إصابة و7 آلاف و462 وفاة بكورونا.