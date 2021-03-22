خفر السواحل التركي ينقذ شاباً سودانياً رمته اليونان في البحر مكبل اليدين

أنقذت قوات خفر السواحل التركي الأحد، طالب لجوء سوداني رمته السلطات اليونانية في بحر إيجة بعد تكبيل يديه، قبل 3 أيام.

جاء ذلك نتيجة أعمال البحث والإنقاذ التي تواصلها خفر السواحل التركية، في منطقة "تششمة" بولاية إزمير (غرب).

وكثفت خفر السواحل التركي أعمال البحث والإنقاذ في محيط جزيرة "بوغاز"، ببحر إيجة، بعد العثور على طوق نجاة في المنطقة، لتعثر لاحقاً على الشاب الصومالي محمد سيّد (16 عاماً).

ونقلت السلطات التركية الشاب الصومالي إلى المشفى، لإجراء الفحوصات الطبية عليه التي أكدت أنه بصحة جيدة.

وأفادت مصادر تركية أن القوات اليونانية رمت الشاب الصومالي في البحر لكنه تمكّن بمساعدة طوق النجاة الوصول إلى جزيرة "بوغاز"، حيث بقي على الحياة يأكل العشب ويشرب المياه النظيفة المتراكمة بين الصخور هناك.

والجمعة، أعلن خفر السواحل التركي، تلقيه بلاغا بوجود 7 طالبي لجوء، ألقاهم خفر السواحل اليوناني "مكبلي الأيدي" في البحر، قبالة سواحل قضاء "تششمة" بإزمير.

وتمكنت قوات خفر السواحل من إنقاذ 3 طالبي لجوء، بينما فقد 3 آخرون حياتهم، فيما كان البحث متواصلا عن الشخص السابع.

كما نشر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مقطعا مصورا عبر تويتر، لعملية إنقاذ طالبي لجوء في بحر إيجة، بعد قيام خفر السواحل اليوناني بمصادرة مقتنياتهم وضربهم ثم تكبيلهم ورميهم في البحر بدون سترات نجاة.