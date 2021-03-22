تشاووش أوغلو يبحث مع مسؤولة أممية تحضيرات اجتماع "5+1" حول قبرص

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن قبرص جين هول لوت، تحضيرات اجتماع "5+1" غير الرسمي المزمع عقده في نيسان/ أبريل المقبل بمدينة جنيف السويسرية.

جاء ذلك خلال اجتماعهما الإثنين، في مقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة، بحسب تغريدة نشرها تشاووش أوغلو عبر "تويتر".

وقال تشاووش أوغلو في تغريدته: "الحل المستدام والواقعي لصالح جميع الأطراف في قبرص يتمثل بالتعاون على أساس المساواة للدولتين".

وتتألف مجموعة "5+1" من الدول الضامنة الثلاث (اليونان وتركيا وبريطانيا) وشطري جزيرة قبرص (التركية والرومية)، إضافة إلى الأمم المتّحدة.

وتؤكد تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، على ضرورة التفاوض على أساس حل الدولتين في قبرص من الآن فصاعدا، بعد فشل مفاوضات الحل الفيدرالي، طوال نصف قرن.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد الجزيرة التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا في يوليو/تموز 2017، لم تجرَ أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في قبرص.

و تعاني جزيرة قبرص منذ عام 1974 من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد الشطرين.