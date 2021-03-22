وزير المالية التركي يشدد على أن لا تنازلات في آليات السوق الحرة

أكد وزير الخزانة والمالية التركي أنه لن يكون هناك أي تنازلات حول آليات السوق الحرة في البلاد وأن نظام التبادل الحر سيستمر بكل حزم.

وأوضح لطفي إلوان، الاثنين، في بيان، أن استقرار الأسعار والاستقرار المالي هما من أهم المتطلبات الأساسية لاستقرار الاقتصاد الكلي.

وأضاف قائلا: "سنواصل تنفيذ السياسات المالية الهادفة لدعم استقرار الأسعار بطريقة مكملة للسياسة النقدية".

وأردف: "أولوية خفض التضخم الذي نطبقه في إطار السياسة الكلية، مستمرة حتى يتم تحقيق انخفاض دائم في التضخم".

وشدد الوزير على أن وزارته تولي أهمية بالغة للأداء الفعال والسليم للأسواق.

ولفت إلى أن الإجراءات المتخذة ضمن الحزمة الإصلاحية ستعزز أسس الهيكلية أكثر وستزيد مقاومة الصدمات المحتملة.