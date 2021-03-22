39 ولاية تركية تحتفل بعيد النوروز

قالت المديرية العامة للأمن في تركيا إن 125 ألفًا و288 شخصًا شاركوا في الاحتفالات والفعاليات التي أقيمت بمناسبة عيد نوروز في 39 ولاية.

وأوضحت المديرية عبر حسابها في تويتر، الاثنين، أن الولايات الـ 39 شهدت إقامة 66 فعالية بمناسبة عيد النوروز، أمس الأحد.

وأشارت إلى أن الاحتفاليات والفعاليات عام 2019، نظمت في 67 ولاية شهدت مشاركة 214 ألفًا و633 شخصًا.

و يتزامن عيد نوروز مع حلول بداية فصل الربيع من كل عام تحتفل به شعوب آسيا الوسطى والصغرى والغربية وجنوب القوقاز. والنوروز كلمة فارسية مركبة من "نو" بمعنى جديد و"روز" وتعني يوم. وقد عرب الاسم قديما وظهر في المعاجم التراثية مثل لسان العرب باسم النيروز.