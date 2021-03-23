أردوغان يثمن إسهامات ميركل في تغليب الحوار التركي الأوروبي

ثمن الرئيس رجب طيب أردوغان، إسهامات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في تغليب لغة الحوار بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال اتصال مرئي مع المستشارة الألمانية، الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وبحث الزعيمان سبل تعزيز العلاقات بين تركيا وكل من ألمانيا والاتحاد الأوروبي فضلا عن قضايا إقليمية.

وأعرب أردوغان عن ثقته بأن إسهامات ميركل "لعبت دورا مهما في تهيئة الأجواء الإيجابية لتغليب الحوار" في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وأكد أردوغان ضرورة بذل جهد من أجل الحيلولة دون زعزعة هذا الوضع من قبل بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، غير الراغبة في إدراك مدى أهمية العلاقات بين تركيا والاتحاد.

وأعرب عن تطلعه أن يتسم التقرير الذي سيعرض على زعماء الاتحاد في قمتهم (يومي 25- 26 مارس/آذار) ويتضمن توصيات حول مستقبل العلاقات مع تركيا، بالموضوعية والنهج البناء، بما يتماشى مع مسار الأجندة الإيجابية.

وشدد على ضرورة تحديث اتفاق 18 مارس/آذار 2016 بشأن الهجرة، بطريقة شاملة تتضمن قضايا مثل تحرير التأشيرات وتحديث الاتحاد الجمركي وفتح فصول تفاوضية جديدة في إطار مسيرة انضمام تركيا للاتحاد.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس التركي على ضرورة تشجيع اليونان لمواصلة الحوار "بشكل مثمر" حول شرق المتوسط وبحر إيجه.

وشدد أردوغان على أن تركيا تطمح للتعاون وليس التوتر في بحري المتوسط وإيجه.

بدورها، هنأت ميركل الرئيس أردوغان بمناسبة المؤتمر العام السابع لحزب "العدالة والتنمية" الذي ينطلق الأربعاء.