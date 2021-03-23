تشاوش أوغلو: نواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي حول الأجندة الإيجابية

أكد وزير الخارجية إنهم سيعملون مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لأجل مواصلة الأجندة الإيجابية بين تركيا والاتحاد.

جاء ذلك في تغريدة للوزير مولود تشاوش أوغلو، بعد اجتماعه مع بوريل على مأدبة عشاء في بروكسل، مساء الاثنين، بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وقال تشاوش أوغلو: "سنعمل سوية مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بوريل لمواصلة الأجندة الإيجابية".

وأكد تشاوش اوغلو ضرورة المزيد من التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي في مواضيع تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، وتحرير التأشيرات، و الهجرة غير النظامية، ومكافحة الإرهاب.

ولفت إلى أنه بحث مع بوريل قضايا اقليمية بما فيها ملفات سوريا وأفغانستان وليبيا.

وفي وقت سابق الاثنين، قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنهم يرغبون في بناء "أفضل العلاقات" مع تركيا، مع الدفاع عن مصالح الاتحاد في الوقت نفسه.

ولفت بوريل إلى حدوث تطورات إيجابية وأخرى سلبية في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الاتحاد سيتابع مواقف تركيا حتى الصيف.

وذكر أنه سيتم تناول موضوع العلاقات مع تركيا في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي المرتقبة يومي 25-26 مارس/آذار الجاري.