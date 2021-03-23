خارطة طريق أنقرة إلى صفحة جديدة مع مصر

تقوم أنقرة في الوقت الراهن باتباع نهج يربح فيه الجميع من خلال مناقشة ترسيم مناطق الصلاجية البحرية مع مصر، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الأمل في إمكانية حل مشاكل شرق البحر المتوسط.

وكان وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو أشار في الأيام الأخيرة من عام 2020 إلى أن تركيا ستكون منفتحة على التقارب الدبلوماسي مع مصر على أساس المصالح المشتركة والوطنية لدول شرق البحر المتوسط.

وبالرغم من التوتر الذي تشهده العلاقات السياسية والمستبعد إصلاحه، حافظ وزيرا خارجية البلدين ومسؤولو المخابرات على التواصل الدبلوماسي بينهم عبر قنوات خلفية.

ولم يأتِ إعلان تشاوش أوغلو الأسبوع الماضي مفاجئاً بشأن العلاقات مع مصر. كما تحدث الوزير خلال مقابلته مع جريدة صباح هذا الأسبوع، بالتفصيل عن المحادثات المرتقبة بين البلدين. وأوضح أن هناك اتصالات جارية بين تركيا ومصر على مستوى المخابرات والخارجية. وصرح بأنه التقى بوزير الخارجية المصريسامح شكري عدة مرات منها على سبيل المثال خلال اجتماعات الأمم المتحدة حيث أجريا مناقشات طويلة حول كيفية إصلاح العلاقات وتحديد مسار لها من أجل تفعيل إمكانية بدء مفاوضات الاختصاص البحري.

وقال تشاوش أوغلو: "نريد التحدث إلى الجميع لأننا نؤيد المشاركة العادلة". مؤكداً أن المفاوضات يمكن أن تبدأ اعتماداً على مسار العلاقات. كما أكدت تصريحات مماثلة أدلى بها المتحدث الرئاسي إبراهيم قالن مضمون محادثات الجانبين التركي والمصري.

ووصف قالن مصر في مقابلة مع بلومبرغ هذا الأسبوع، بأنها عقل العالم العربي وقلبه، وأوضح أن تركيا يمكن أن تفتح صفحة جديدة مع القاهرة ودول الخليج. مشيراً إلى أن الحوار بين البلدين من شأنه أن يطور العلاقات التركية المصرية والعلاقات الإقليمية أيضاً. وأن هذا الأمر ينطبق أيضاً على دول الخليج الأربع الأخرى. لافتاً إلى عدم وجود مشاكل مستعصية بين تركيا وأي من الدول العربية. وأنه يمكن لتركيا فتح صفحة جديدة مع مصر ودول الخليج من أجل السلام والاستقرار الإقليميين.

والسؤال هنا: ما علاقة فتح تركيا لفصل جديد مع مصر والخليج، بقضايا شرق البحر المتوسط؟

لطالما أعلنت تركيا بأنه يمكن التغلب على النزاعات في شرق البحر المتوسط إذا تم تقاسم الموارد على قدم المساواة من خلال الاحترام المتبادل لحقوق البلدان ذات الصلة، واحترام الحدود البحرية لها في هذه المنطقة الجغرافية. لهذا السبب، تدعو تركيا في كل مناسبة إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي.

ولطالما أكدت أنقرة أن التقاسم العادل للموارد الطبيعية سيكون أداة مهمة لتحقيق السلام في ربوعها. وأن هذا النهج يعتمد على تقاسم جميع دول المنطقة واستخدام الموارد وفقاً لمبادئ الشرعية والإنصاف على أساس القانون الدولي.

كذلك يواصل الرئيس رجب طيب أردوغان نقل هذه الآراء بلا كلل إلى الاتحاد الأوروبي، لا سيما في حركة الاتصالات الهاتفية الأخيرة مع القادة الأوروبيين، مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

من ناحية أخرى، تستمر مشاورات أنقرة مع اليونان بشكل حثيث، بالرغم مع ملاحظة أثرها في تخريب الاتفاقات بين تركيا ومصر.

قامت مصر بدايةً بإعلان عرضها للتنقيب عن الهيدروكربون في شرق البحر المتوسط من خلال تحديد منطقة البحث مراعيةً حدود الجرف القاري التي أبلغتها تركيا للأمم المتحدة بموجب اتفاقها مع ليبيا. وكان من المؤكد أن ترد أنقرة بشكل إيجابي على هذا القرار، وهو ما فعلته بحسب التصريحات الأخيرة لكبار المسؤولين الأتراك، بمن فيهم وزير الدفاع خلوصي أقار الذي وصف في نهاية الأسبوع الماضي قرار مصر باحترام الجرف القاري لتركيا أثناء التنقيب في البحر المتوسط بأنه تطور مهم.

ووفقاً للخبراء السياسيين في أنقرة، فإنه بالرغم من الخلافات السياسية بين تركيا ومصر، لكن تعاونهما الاقتصادي وخاصة في منطقة شرق المتوسط، له مزايا كبيرة لكلا الجانبين. ويعتبر قبول مصر لاتفاقيات الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، التي ضمنتها تركيا بموجب القانون الدولي والأمم المتحدة، الخطوة الأولى والأكثر أهمية لتحقيق هذا التعاون.

إذن، ما الذي سيتبع هذه الخطوات من وجهة نظر أنقرة؟

لقد أظهرت تركيا بأرفع مستويات التمثيل أنها لا تمانع في الجلوس مع القاهرة للتفاوض بشأن اتفاقيات التفويض البحري. والآن حان دور القاهرة لتقديم رد واضح وسريع على هذا الاقتراح.

وتتوقع تركيا من القاهرة احترام العملية وعدم ارتكاب انتهاكات دبلوماسية أو قانونية ضدها، كما تفعل حتى الآن.

وتنص الاتفاقية التي وقعتها مصر مع اليونان على ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية المصرية الخالصة، تاركة المنطقة شرق خط الطول 28 الذي يمتد إلى الخط الأوسط بينها وبين تركيا في البحر المتوسط مفتوحاً. وجاء هذا الأمر بمثابة إعلان واضح من مصر بأنها لم تقبل الأطروحات اليونانية ضد تركيا بشكل كامل، بالرغم من صفقتها المبرمة مع أثينا.

كما تتوقع أنقرة أيضاً ألا تسمح مصر بتقويض العملية من خلال الضغط أو التوجيه من دول مثل اليونان. وتستغرب تركيا كيف يمكن لليونان أن تحشر نفسها بين دولتين تجمعهما أرضية مشتركة واسعة وتراث تاريخي عريق وتمتد علاقاتهما الوثيقة على مدى قرون.

وحول هذا الموضوع تحديداً قال أردوغان في أغسطس/آب الماضي: "تختلف نظرة الشعب التركي إلى الشعب المصري عن نظرته إلى الشعب اليوناني. إذ يستحيل على الشعب المصري والتركي النظر إلى بعضهما وإلى التضامن بينهما بشكل يماثل نظرتهما تجاه الشعب اليوناني. لذلك، فإن هذا الانسجام في التفكير والقيم الذي رسخته قيم الحضارة التاريخية، يجب أن يلاحظه حكام مصر أيضاً وليس الشعب المصري فقط".

واليوم يحرص كبار الدبلوماسيين المصريين والأتراك على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، ويتخذ البلدان موقفاً دبلوماسياً يقوم على مبدأ عدم المواجهة على المنصات الدولية.

كما أجرى البلدان اتصالات استخباراتية منذ فترة طويلة مع الجهات التي يتعين عليهم مخاطبتها بشكل خاص في قضايا مثل شرق البحر المتوسط وليبيا وسوريا. وإذا ما تحقق هدف التطبيع، سيبدأ البلدان العمل على خريطة طريق أكثر واقعية تشمل الاقتصاد والدبلوماسية والسياسة، ولن يكون الهدف منها تشجيع العلاقات الثنائية فقط ولكن التعاون في حل النزاعات الإقليمية أيضاً.

علاوة على ذلك، تعتقد أنقرة أن فتح صفحة جديدة مع القاهرة سيفتح حقبة جديدة في علاقاتها مع دول الخليج. لقد أثبتت تركيا لا سيما خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما توترت علاقاتها مع دول الخليج، أنها الطرف الذي يحاول الحفاظ على علاقات دبلوماسية هادئة حتى عندما يصعد الطرف الآخر المواجهة.

ومنذ عام 2013 عندما وقع الانقلاب العسكري الذي أدى إلى ظهور الإدارة المصرية الحالية، تم الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر على مستوى القائم بالأعمال. ويقيم حالياً أكثر من 3500 مواطن تركي في مصر، وهي أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الأفريقية. وتجرى الكثير من اللقاءات والزيارات المتبادلة بين رواد الأعمال الأتراك والمصريين على الرغم من العلاقات السياسية المقيدة.

ختاماً يمكن اعتبار الحالة الراهنة للعلاقة المصرية التركية انتصاراً، بالنظر إلى الطبيعة الباردة لعلاقة البلدين ببعضهما على مدى السنوات السبع الماضية وابتعادهما عن بعض. وتترقب أنقرة حالياً البيانات والخطوات القادمة من القاهرة.