رئيس الأركان التركي: مستعدون لمشاركة خبراتنا العسكرية مع أوزبكستان

قال رئيس هيئة الأركان التركية يشار غولر إن القوات المسلحة في بلاده مستعدة دائما لمشاركة خبراتها العسكرية مع نظيرتها الأوزبكية.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس هيئة الأركان الأوزبكية شوهرت هالمحمدوف، الثلاثاء، في إطار زيارة رسمية يجريها إلى العاصمة طشقند.

وخلال اللقاء بحث غولر مع هالمحمدوف قضايا التعاون بين القوات المسلحة التركية والأوزبكية.

وأعرب غولر عن استعداد القوات المسلحة التركية لمشاركة المعرفة والخبرات العسكرية التي تمتلكها مع نظيرتها الأوزبكية، إلى الحد الذي تسمح به إمكاناتها ومواردها.

من جهته، أكد هالمحمدوف أن أوزبكستان تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع تركيا.

وأضاف: "نود أن نبيّن مرة أخرى استعدادنا لتعزيز التعاون مع أصدقائنا الأتراك".

ومن المنتظر أن يزور غولر، في 25 مارس / آذار الجاري مدينة ترمذ بأوزبكستان، لمتابعة مناورات عسكرية مشتركة جارية بين البلدين.

والاثنين، انطلقت مناورات عسكرية مشتركة بين القوات المسلحة الأوزبكية والتركية في مدينة ترمذ بأوزبكستان، ضمن إطار خطة التعاون العسكري بين البلدين، ومن المقرر أن تختتم في 27 مارس / آذار الجاري.