وزير الخارجية الأمريكي: تركيا حليف مهم ووجودها في الناتو مصلحة للجميع

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على أهمية تركيا كعضو وحليف في حلف شمال الأطلسي ناتو.

وقال بلينكن قبيل اجتماعه الأول مع نظرائه في دول الناتو ببروكسل، الثلاثاء، إنه على الرغم من بعض الاختلافات مع أنقرة، فإنه من مصلحة الولايات المتحدة والناتو إبقاء تركيا عضواً في الحلف.

وأضاف: "تركيا حليف قديم ومهم في الناتو"، موضحاً أنه من مصلحتها هي أيضاً البقاء ضمن الحلف.

ويشارك وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، إلى جانب وزراء خارجية الدول الأعضاء في الناتو باجتماع يعقد في مقر الحلف ببروكسل.

ويبحث الاجتماع مصير قوات الناتو في أفغانستان، حيث من غير الواضح بعد قرار واشنطن بشأن سحب قواتها أو تأجيله إلى ما بعد 1 أيار/ مايو المقبل، وهو الموعد المتفق عليه مع طالبان.