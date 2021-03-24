أردوغان: الدستور الجديد من صنع الشعب

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، أن الدستور الجديد المرتقب سيكون من صنع الشعب بشكل مباشر.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس أردوغان، الأربعاء، خلال مشاركته في المؤتمر العام السابع لحزب العدالة والتنمية، في صالة أنقرة الرياضية بالعاصمة.

وقال أردوغان: "الدستور الجديد يجب أن يكون دستور الشعب مباشرة، وليس من صنع الانقلابيين".

وأوضح أن الدستور الجديد الذي سيُعد بالإجماع سيُطرح حتمًا لتصديق الشعب عليه.

وأضاف أن مناقشة إعداد دستور جديد للبلاد باتت أمرا حتميا نظرا لتاريخنا والمتغيرات الدولية.

وتابع: "الأسرة والتعليم والثقافة، ستشكل أساس رؤية تركيا المنشودة لعام 2053".