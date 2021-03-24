أقار يشيد بمساهمات ألمانيا الإيجابية حول شرق المتوسط

أشاد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، بالمساهمات الإيجابية والبناءة التي تقدمها ألمانيا فيما يخص شرقي البحر المتوسط.

وفي حديث لصحيفة هاندلسبلات الألمانية الأربعاء، قال أقار إن ألمانيا تعد من أهم حلفاء تركيا في الهندسة الأمنية الأوروبية.

وأكد أن تحويل شرقي المتوسط من ساحة للمنافسات إلى مكان للتعاون سيكون من مصلحة الجميع.

وانتقد أقار ادعاء اليونان امتلاك مجال جوي يبلغ 10 أميال، فقال :"من الواضح أن الوضع لن يتغير بثلاث أو خمس طائرات، وهذا لن يؤدي إلا لعبء مالي إضافي على الشعب اليوناني"

كما أكد الوزير التركي ضرورة عدم تحويل القضية القبرصية بين تركيا واليونان إلى مشكلة أوروبية.

وأضاف: "ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يكون محايدا وغير منحاز في المفاوضات".

وتشهد منطقة شرق المتوسط توترات، جراء مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض من أجل التوصل إلى حلول عادلة للمسائل المتعلقة بشرق المتوسط وبحر إيجة.

وتؤكد أنقرة اتخاذ التدابير اللازمة حيال أي خطوات أحادية الجانب لا تراعي الحقوق والمصالح التركية.