تركيا الأعلى في معدل الولادات على مستوى الاتحاد الأوروبي

تجاوزت تركيا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في معدلات مواليد للعام 2019.

جاء ذلك في معطيات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، الصادرة الثلاثاء، حول معدلات المواليد في عام 2019 في 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن الدول المرشحة للعضوية.

ووفق معطيات المكتب، شهد العام 2019 مولد 4 ملايين و170 طفل في بلدان الاتحاد الأوروبي، ليكون بذلك متوسط معدل المواليد بالنسبة لبلدان الاتحاد في ذلك العام 1.53%، وبالنسبة لمنطقة اليورو 1.52%.

وتفوقت تركيا على بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27 بمعدل مواليد بلغ 1.88% تلتها فرنسا بـ1.86، ثم رومانيا بـ1.77%، والتشيك وأيرلندا والسويد بـ1.71%.

أما الدول صاحبة أقل معدل مواليد فتقدمتها مالطا بنسبة 1.14%، ثم إسبانيا بـ1.23%، وإيطاليا بـ1.27، وقبرص الرومية بـ1.33%.

وبلغ معدل المواليد بألمانيا 1.54%، وفي هولندا 1.57%، وبلجيكا 1.58%، والدنمارك 1.70%، أما في اليونان فسجل 1.34%.

ووفق هذه الأرقام يواصل معدل المواليد في بلدان الاتحاد الأوروبي انخفاضه المستمر منذ العام 2016.