تشاوش أوغلو يعلن عن اجتماع تركي – أمريكي شامل

كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، عن اتفاقه مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على عقد اجتماع شامل بين البلدين، دون تحديد موعده.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها تشاوش أوغلو، الأربعاء، للصحفيين، عقب اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "ناتو"، في بروكسل.

ووصف الوزير التركي لقاءه بنظيره الأمريكي على هامش اجتماع "الناتو"، بـ "البنّاء"، مبيناً أنهما بحثا العديد من القضايا بشفافية ووضوح.

وأشار إلى وجود خلافات بين البلدين في بعض القضايا، مبينًا أن الدعم الأمريكي لتنظيم "ب ي د/بي كا كا" الإرهابي ووجود زعيم تنظيم "غولن" على الأراضي الأمريكية، يؤثر سلباً على علاقات أنقرة وواشنطن.

وأكد وزير الخارجية التركي أنه جدد لنظيره الأمريكي، مطالب أنقرة المتعلقة بالملفات الخلافية.

وفيما يخص منظومة "إس 400" الروسية، قال تشاوش أوغلو إنه أوضح لبلينكن بأن صفقة شراء المنظومة الدفاعية تمت وانتهى الأمر، لافتاً إلى إمكانية تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين البلدين بهذا الخصوص.

وأضاف أن تركيا لديها موقف إيجابي لتأمين حاجتها من المنظومات الجوية، مستقبلاً، من حلفائها.

وتابع: "اتفقنا مع وزير الخارجية الأمريكي، على عقد اجتماع شامل النطاق، في تركيا أو في الولايات المتحدة"، دون ذكر تفاصيل أكثر عن الاجتماع وتوقيته.

وفي وقت سابق من الأربعاء، التقى وزير الخارجية التركي نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقر حلف شمال الأطلسي "ناتو" بالعاصمة البلجيكية بروكسل.