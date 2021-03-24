تشاوش أوغلو يلتقي بلينكن في بروكسل

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وجاء اللقاء على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الناتو، وهو اللقاء المباشر الأول للوزيرين منذ تولي بلينكن منصبه.

يشار أن مولود تشاوش أوغلو بحث مع بلينكن في اتصال هاتفي في 15 فبراير/شباط الماضي، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ومكافحة التنظيمات الإرهابية.

والثلاثاء، بدأ وزراء خارجية الدول الأعضاء في الناتو اجتماعهم المباشر الأول بمقر الحلف في بروكسل.

وهذا الاجتماع هو الأول وجها لوجه لوزراء خارجية الحلف بعد نحو عام من اللقاءات عبر "الفيديو كونفرانس"، بسبب انتشار جائحة كورونا.