السفير التركي الجديد لدى بيروت يوجه تحية للشعب اللبناني

تعهد السفير التركي الجديد لدى بيروت بالعمل على تعزيز العلاقات مع الدولة والشعب اللبناني في كافة المجالات، مؤكدا وقوف أنقرة إلى جانب كل الأصدقاء اللبنانيين دون تمييز.

جاء ذلك في رسالة للسفير علي بارش أولوسوي، نشرتها صفحة السفارة الرسمية على فيسبوك، الأربعاء، بعدما تسلم الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأربعاء، أوراق اعتماده سفير تركيا الجديد خلفا للسفير هاكان تشاكل.

وقال أولوسوي: "خلال فترة مهامي، سنواصل في السفارة، بمساهمة وتعاون جميع السلطات التركية المختصة، إظهار أقصى الجهود والإرادة لتعزيز علاقتنا العميقة الجذور القائمة مع الدولة والشعب اللبناني الشقيق في كل مجال."

وأضاف: "يأتي ذلك بناءً على أسس سياستنا الخارجية الإنسانية والريادية".

وشدد على "الوقوف دائما إلى جانب لبنان، الذي نولي أهميّة كبيرة لاستقراره، وإلى جانب جميع أصدقائنا اللبنانيين دون تمييز".

وتابع: "سنبقى متضامنين مع الدولة اللبنانية وشعبها في الأيام الصعبة، كما أظهرنا وبتعليمات من رئيس الجمهورية، من خلال حشد جميع مؤسساتنا لمداوة جراح اللبنانيين عندما أصيبت بيروت بالقلب نتيجة الانفجار المؤلم في المرفأ يوم 4 أغسطس/آب 2020".

وأردف أولوسوي أن لبنان "لديه مكانة متميزة بالنسبة لبلدنا وشعبنا، في ضوء الروابط التاريخية والثقافية عميقة الجذور بين بلدينا".

وتوجّه إلى الشعب اللبناني قائلا: "أوّد أولا أن أحييكم بأصدق المشاعر، بالنيابة عن رئيس الجمهورية ووزير الخارجية".

وعن مهام السفارة، قال أولوسوي: "تتمثّل المهام الرئيسيّة لسفارتنا تجاه مواطنينا المقيمين في لبنان أو الزائرين بشكل مؤقت، في تأمين الحماية لحقوقهم ومصالهم، وتقديم الدعم والمساعدة والحماية القنصليّة، وجعلهم يشعرون بدعم الجمهورية التركية في الأوقات العصيبة".

وأردف: "سنواصل تطوير ممارستنا الحالية لتقديم الخدمات القنصلية بأسرع الطرق وأكثرها فعالية".