تركيا تعرب عن قلقها لعدم توصل الأطراف الصومالية إلى اتفاق

أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها من عدم توصل الأطراف الصومالية إلى توافق فيما بينها، فيما يتعلق بآلية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وعبرت الخارجية في بيان، الأربعاء، عن "قلقها لعدم توصل الأطراف الصومالية المشاركة في الانتخابات إلى توافق حتى الآن، الأمر الذي يحبط تطلعات الشعب الصومالي نحو التنمية والسلام والرفاه في البلاد".

وأكد البيان على "أهمية إجراء الانتخابات دون تأخير"، مجددا دعوة الحكومة الفيدرالية والإدارات الإقليمية، إلى "حل الخلافات عبر حوار بنّاء وشامل".

كما جدد البيان "دعم تركيا للصومال الصديقة والشقيقة، حكومة وشعبا".

ويسود الصومال حالة من التوتر السياسي، بسبب خلافات بين الحكومة من جهة ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى حول تفاصيل متعلقة بآلية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأدت تلك الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، دون تحديد موعد لها، رغم عقد عدة جولات حوارية، أحدثها أوائل فبراير/ شباط الماضي، وهو الشهر نفسه الذي انتهت في الثامن منه الولاية الدستورية لرئيس البلاد، محمد عبد الله فرماجو.

وأعلن زعماء المعارضة في 18 مارس/آذار الماضي تشكيل تحالف سياسي معارض جديد، هو مجلس الإنقاذ الوطني، بقيادة رئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي، للتوصل إلى اتفاق سياسي حيال إجراء الانتخابات.