تشاوش أوغلو: تركيا ترغب في شراكة إستراتيجية شاملة مع الصين

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الخميس، عن رغبة أنقرة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع الصين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة.

والتقى تشاوش أوغلو، نظيره الصيني وانغ يي، في العاصمة أنقرة، وعقدا اجتماعا ثنائيا وآخر على مستوى الوفود في مبنى وزارة الخارجية التركية.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب تشاوش أوغلو عن ترحيبه بزيارة (محتملة) للرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى تركيا.

وأضاف أن اجتماع آلية التشاور لوزيري خارجية البلدين سيعقد بشكل شامل في وقت لاحق، دون تحديد موعد.

ولاحقا تجول تشاوش أوغلو ووانغ في متحف صور يعكس التعاون التركي الصيني في مجال اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وفي تغريدة عبر تويتر، قال تشاوش أوغلو، إنه تناول مع نظيره وانغ يي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، في الذكرى الـ 50 لبدء العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأردف: "سنواصل تطوير التعاون بين البلدين في إطار مكافحة جائحة كورونا، واللقاحات المضادة للفيروس، كما أبلغت الوزير الصيني حساسياتنا وآراءنا تجاه أتراك الأويغور".

والأربعاء، بدأ وانغ يي زيارته إلى تركيا، حيث من المنتظر أن يلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال زيارته التي تختتم الجمعة.