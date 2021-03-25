القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

وزير التجارة السوداني يلتقي السفير التركي لدى الخرطوم

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 25.03.2021 10:34
وزير التجارة السوداني مستقبلا السفير التركي لدى الخرطوم الأناضول وزير التجارة السوداني مستقبلا السفير التركي لدى الخرطوم (الأناضول)

أكد وزير التجارة السوداني أن بلاده تتطلع لتطوير علاقاتها الاقتصادية مع تركيا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير علي جدو، للأناضول، الأربعاء، بعد لقائه السفير التركي لدى الخرطوم عرفان نذير أوغلو.

وقال جدو إنه بحث مع السفير التركي العلاقات التجارية بين البلدين.

وأضاف: "نحتاج لتطوير علاقتنا مع تركيا، هي دولة رائدة وعلاقتها قديمة مع السودان".

وزاد: "يمكن للسودان أن يستفيد من علاقته مع تركيا في تطوير اقتصاده، وتطوير التبادل التجاري. تركيا أيضا هي المدخل إلى أوروبا".

ولفت الوزير إلى وجود استثمارات تركية عديدة في السودان، وقال: "نحن نشجع ذلك".

وأضاف جدو أن الجانبين اتفقا على عقد لجنة مشتركة بين البلدين في يوليو/تموز المقبل، لبحث تفعيل اتفاقية التجارة بينهما.

وفي عام 2017، وقع البلدان اتفاقية تجارة حرة، إلى جانب 20 اتفاقية تعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها من عدم توصل الأطراف الصومالية...
مختارات