وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره الروسي خروقات النظام السوري بإدلب

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الخميس، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، خروقات قوات النظام السوري في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب.

وأكد أقار أنه اتفق مع نظيره الروسي خلال اتصال هاتفي، على اتخاذ إجراءات متبادلة بخصوص انتهاكات قوات النظام الأخيرة.

وخلال تصريحات للصحفيين في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، قال أقار إن مباحثاته مع شويغو كانت "بناءة".

وأشار إلى أن الجيش التركي لديه أنشطة متنوعة في الشمال السوري، تم تحديد إطارها بمذكرات تفاهم أبرمت مع الأطراف المعنية.

وأوضح أن الأطراف المعنية تواصل أنشطتها من خلال الالتزام بمذكرات التفاهم المتعلقة بوقف إطلاق النار بالمنطقة.

وشدّد أقار على أن القوات التركية تردّ بالشكل اللازم على كل هجوم أو استفزاز يحصل في المنطقة "دون أي تهاون".

وأعلن وزير الدفاع تحييد أكثر من 200 إرهابي في شمال سوريا وشمال العراق منذ مطلع مارس/ آذار الجاري، نتيجة الرد على الهجمات.

ولفت إلى أهمية الاستمرار في مراعاة مذكرات التفاهم وهو ما تتم الإشارة إليه في المحادثات بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين.

وأكّد أن الهدف هو ضمان ديمومة وقف إطلاق النار في المنطقة، وإحلال السلام في أقرب وقت ممكن.

وردّا على سؤال عن موقف نظيره الروسي حيال اتخاذ التدابير اللازمة لوقف الانتهاكات، قال أقار: "سيتخذونها".

وأردف: "تجب السيطرة على الجماعات الإرهابية في أسرع وقت وتفعيل بعض التدابير ضدها، وقد اتفقنا على التعاون في هذا الصدد".

وحول العلاقات التركية - الأوروبية، قال أقار إن عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي هدف استراتيجي بالنسبة إلى تركيا، و"يجب ألا يشك أحد في ذلك".

وأضاف: "نسعى لمواصلة علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي بشكل بناء وعبر خطوات ملموسة، وهناك مشاكل تظهر بسبب العلاقات التركية - اليونانية".

ولفت إلى أن أنقرة تنتظر من محاوريها ألا يتم تحويل علاقات اليونان مع تركيا إلى مشكلة مع الاتحاد الأوروبي، وألا يسمح الأخير بحدوث ذلك.

وعن قضية قبرص، قال أقار إنه يجب على الجميع أن يدركوا بأن الوقت حان للحديث عن دولتين منفصلتين في الجزيرة، ويساهموا بإيجاد حل في هذا الإطار.