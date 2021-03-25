وزير الصناعة والتكنولوجيا: عجلات إنتاجنا مستمرة في الدوران بأقصى سرعة

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي أن تقلبات الأسواق المالية التي شهدتها تركيا في الأيام الأخيرة لا تتوافق مع واقع الاقتصاد التركي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير مصطفى ورانك، الخميس، في قمة "أولوداغ الاقتصادية" بولاية بورصة (شمال غرب) عبر الفيديو كونفرانس.

وقال ورانك: "تقلبات الأسواق المالية في الأيام الأخيرة لا تتوافق مع واقع اقتصادنا، وعجلات إنتاجنا مستمرة في الدوران بأقصى سرعة".

وأكد مواصلة الحفاظ على إبقاء مسار تركيا في الاستثمار والإنتاج والتصدير وتوظيف اليد العاملة بالتنسيق مع الوزارات التركية المعنية بالشؤون الاقتصادية.

وأشار أن جائحة كورونا تسببت في حدوث تحولات بالعديد من مجالات الحياة الاقتصادية والتجارية والتقنية، لافتا إلى أن تركيا أظهرت أداء ناجحا في مختلف المجالات وخاصة التعليم والصحة والصناعة.

وذكر ورانك أن بلاده حققت نموا اقتصاديا عام 2020، بمعدل 1.8 بالمئة في الوقت الذي انكمش فيه الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن هذا النجاح يشكل رسائل مهمة عن إمكانات الاقتصاد التركي.

وأوضح أن بلاده بذلت جهودا كبيرة لتطوير البنية التحتية الصناعية، فرفعت من عدد المناطق الصناعية المنظمة في البلاد من 192 إلى 325 خلال 19 عاما.

وأضاف أن تركيا تضع أولوية للتنمية الإقليمية والاستثمارات في القطاعات والمنتجات الاستراتيجية، مشيرا إلى إصدار أكثر من 75 ألف شهادة تحفيز استثماري منذ 2003.