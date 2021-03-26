أردوغان يستنكر الاعتداء على مسجد في قبرص الرومية

استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاعتداء على مسجد في الشطر الجنوبي الرومي من جزيرة قبرص، واصفا إياه بـ"العمل الاستفزازي".

جاء ذلك في تصريحات صحفية، عقب أداء صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول.

وتطرق الرئيس أردوغان إلى الاعتداء الذي طال مسجدا بقرية إبيسكوبي التابعة لمدينة ليماسول في قبرص الرومية.

وقال أردوغان: "للأسف القبارصة الروم يقومون بمثل هذه التصرفات باستمرار، ووقوع ذلك تزامناً مع القمة الأوروبية ليس إلا استفزازاً".

وفي سياق منفصل، تطرق الرئيس أردوغان إلى برنامج التطعيم بلقاحات كورونا في تركيا.

وأعرب عن أمله في الانتهاء من عملية التطعيم ضد كورونا بحلول مايو/ أيار أو يونيو/ حزيران المقبلين.

كما لفت الرئيس التركي إلى استمرار المباحثات مع روسيا بخصوص استيراد لقاحات كورونا.